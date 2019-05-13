عماد السيد يغادر مباراة الزمالك والداخلية باكيًا بعد تصديه لركلة جزاء

غادر عماد السيد حارس مرمي الزمالك أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام الداخلية، باكيًا وذلك عقب تعرضه لإصابة.
وخرج حارس الزمالك في الدقيقة 86 بعد تعرضه لإصابة ليحل عمر صلاح بدًا منه.
وكان حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية بعد عرقلة من جانب بهاء مجدي ظهير الزمالك الذي تلقي بطاقة حمراء على إثر عرقلته لمهاجم الداخلية، قبل أن
ويلعب الزمالك بعشرة لاعبين بعد طرد بهاء مجدي في في الدقيقة 79 بعد أن تسبب في ركلة جزاء للداخلية، وتصدى لها الحارس عماد السيد قبل أن يُصاب ويغادر اللقاء.
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