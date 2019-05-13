المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي

استأنف الفريق الاول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم على الاستاد، استعدادًا لمباراته الهامة، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حرص الكابتن ايهاب جلال على الإجتماع بلاعبيه قبيل بدء المران وطالبهم بطي صفحه مباراة حرس الحدود ونسيانها تمامًا والتركيز على المباراة القادمة امام الإنتاج الحربي، مشددًا

على ضرورة تنفيذ كافه التعليمات الفنية داخل المستطيل الأخضر، كما وصفها بالمباراة المصيريه للحفاظ على تواجد المصري بالمركز الرابع "المربع الذهبي"، أما عن المران فقد استمر 90 دقيقة كاملة.

وخضع اللاعبين الذين شاركو في مباراة الحرس الأخيرة لبعض تدريبات الإستشفاء وفك العضلات والعدو الخفيف، فيما خاض باقي اللاعبين لحصة تدريبية شاملة اشرف عليها الكابتن ايهاب جلال، واختتم

المران بتقسيمه استمرت لعشرين دقيقة.

وعلى هامش المران الجماعي ادى الثلاثي احمد جمعة، اسلام عطية، ابراهيم الغنام مرانًا منفردا تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى ، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما ادى رباعي حراس مرمى النادي المصري، أحمد مسعود، محمد شحاته ، محمد الموجي، لتدريبات شاقة تحت قيادة الكابتن مصطفى كمال الذي ركز خلال المران على تعامل الحراس مع التمريرات الأرضية تحت ضغط شديد تجنبًا لحدوث الأخطاء الوارد حدوثها اثناء تنفيذ خطة اللعب، كذلك قام بالتركيز على الضربات الحرة المباشرة، والتعامل مع الإنفراد، والضربات الركنية.