عماد السيد يتصدى لركلة الداخلية ليحافظ على تقدم الزمالك

تصدى عماد السيد حارس مرمي الزمالك لركلة جزاء لصالح الداخلية، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الممتاز.

وكان محمد الصباحي حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية في ادقيقة 79 من عمر المباراة بعدما عرقل بهاء مجدي

ظهير الزمالك مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء.

وأهدر إبراهيم أبو اليزيد مهاجم الداخلية ركلة الجزاء بعدما تألق عماد السيد مهاجم الزمالك وحافظ على تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.