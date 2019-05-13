تصدى عماد السيد حارس مرمي الزمالك لركلة جزاء لصالح الداخلية، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الممتاز.
وكان محمد الصباحي حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية في ادقيقة 79 من عمر المباراة بعدما عرقل بهاء مجدي
وأهدر إبراهيم أبو اليزيد مهاجم الداخلية ركلة الجزاء بعدما تألق عماد السيد مهاجم الزمالك وحافظ على تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد يتصدى لركلة الداخلية ليحافظ على تقدم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.