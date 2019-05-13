رياضة | الزمالك يفلت من كمين الداخلية بثنائية ويهبط به إلى الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفلت من كمين الداخلية بثنائية ويهبط به إلى الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مستحقا على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدي في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بهجوم زملكاوي على أمل مباغتة الداخلية وفتح ثغرة بدفاعه .

ويحاول الزمالك بهجمة ويرسل عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء يتصدى لها صبحي حارس الداخلية بعدها كرة طولية لكهربا ويحاول المرور وتخرج رمية تماس لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة .

وعرضية جديدة للزمالك من خارج منطقة الجزاء ومحاولات تسديد وترتد وتنتهى بتسديدة من كهربا داخل المنطقة وينقذها حارس الداخلية في الدقيقة التاسعة .

ويكثف الزمالك من محاولاته وتمريرات بين أوباما وزيزو على حدود منطقة الجزاء وتنتهىي بتسديدة من أوباما داخل المنطقة يتصدى لها صبحي في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويحاول زيزو الاختراق في دفاعات الداخلية ويتعرض للعرقلة على حدود المنطقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود شديد مدافع الداخلية ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة .

ويتصدى كهربا للكرة على حدود المنطقة ليسددها قوية أرضية متقنة تمر من الحائظ البشري وتمر داخل الشباك في الزاوية اليسرى الأرضية للحارس لتعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويندفع لاعبو الداخلية عقب الهدف في محاولة لتعديل النتيجة ويسدد ايشا مهاجم الداخلية على حدود منطقة الجزاء وتمر بعيدة أعلى مرمى الزمالك .

وتنحصر المباراة في وسط الملعب بدون خطورة مع محاولات من الداخلية لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة .

ويحاول السعيد المرور من دفاع الداخلية واستقبال بينية كهربا ويتعرض للسقوط على الأرض بعد الارتطام بدفاع الداخلية وتضيع فرصة للزمالك في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

وتتواصل محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة فيما حاول لاعبو الداخلية التحضير من وسط الملعب لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عماد السيد .

ويسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع لاعب الداخلية بعدها يحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع الداخلية بدون خطورة ويرد الداخلية بعرضية من ناحية اليمين يبعدها دفاع الزمالك وتنتهى بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

ومن عرضية من الجانب الأيمن كاد كهربا أن يستقبل الكرة داخل المنطقة وهو في مواجهة الحارس لكن الكرة تمر بعيدا وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك بعدها يمرر النقاز عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع قبل وصولها للسعيد في الدقيقة 45 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل الأساسي وحاول الفريق مبكرا قتل المباراة بالهدف الثاني وشن اللاعبون الهجمات على دفاع الداخلية .

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وفي الدقيقة 49 تلوح فرصة هدف للزمالك بعد تسديدة من إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس الداخلية بصعوبة .

ويحاول الداخلية شن هجمات على مرمى عماد السيد الذي تصدى لتسديدة من خارج المنطقة ليؤمن مرماه في الدقيقة 51 .

ومحاولات توغل من كهربا داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الداخلية يسيطر على الكرة بعدها يرد الداخلية بعرضية من خارج منطقة الجزاء وتنتهى بلمسة رأسية وإنقاذ من حارس الزمالك .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل في كرة مشتركة مع لاعب الداخلية .

وينجح الداخلية في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد عرضية من ضربة حرة وتنتهي بتسديدة من إبراهيم أبو اليزيد داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك .

ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول أحمد سيد “زيزو” بدلا من إبراهيم حسن لزيادة الفاعلية الهجومية ويستمر ضغط الزمالك على دفاع الداخلية .

ويدفع جروس بالتغيير الثاني بنزول محمد إبراهيم بدلا من محمود عبدالعزيز “زيزو” ويشن الزمالك هجمة خطيرة وفرصة هدف بعد عرضية من ناحية اليسار ويقابلها كهربا ع الطاير داخل المنطقة بتسديدة لينقذها حارس الداخلية بصعوبة وتخرج ركنية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويتوغل الزمالك في دفاعات الداخلية ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها كهربا تصطدم بدفاع الداخلية وتنتهى بتسديدة من بهاء مجدي وتخرج ضربة مرمى .

ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من محمد إبراهيم واستلام متقن من أوباما داخل المنطقة ليسددها يسارية قوية تهز شباك الداخلية معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

وتزداد سخونة المباراة من جانب الفريقين في ظل محاولات الداخلية لتعويض النتيجة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه بهاء مجدي بعد مشاداة مع لاعب الداخلية .

ومن هجمة مرتدة سريعة ينطلق مهاجم الداخلية داخل المنطقة ويسقط بعد تدخل من بهاء مجدي ليحتسب الحكم محمد صباحي ركلة جزاء للداخلية في الدقيقة 79 من عمر المباراة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لبهاء مجدي ليتعرض للطرد .

ويتصدى إبراهيم أبو اليزيد لركلة الجزاء ويضعها على يسار الحارس ليتألق عماد السيد ويتصدى للكرة وينقذ مرماه بعدها تسديدة من خارج المنقطة يبعدها عماد السيد من جديد لكنه يتعرض للإصابة ويسقط على الأرض ليتلقى العلاج داخل الملعب .

ويدفع الزمالك بآخر تغييراته اضطراريا بالدفع بعمر صلاح بدلا من عماد السيد ويحاول الزمالك القضاء على المباراة بالهدف الثالث فيما استمرت محاولات الداخلية لتدارك النتيجة مستغلا النقص العددي بعد طرد بهاء مجدي .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع ويشهد الوقت بدل الضائع فرصة خطيرة للزمالك بعد انطلاقة من السعيد في الجانب الأيسر ليرسلها عرضية تصل لكهربا يراوغ مدافع الداخلية ويحاول يسددها يسارية لكن الدفاع يشتتها بعيدا عن الخطورة .

وتمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة على كلا المرميين لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الثاني من 29 مباراة ويواصل زحفه نحو القمة .