رياضة | أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد 12-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد 12-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ الهلال على حظوظه في التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوزه على الاتفاق بهدف نظيف أمس بأقدام كارلوس إدواردو ليمتد الصراع بين الزعيم والنصر للجولة الأخيرة.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أهم أخبار الزعيم لهذا اليوم:

الفيفا تنتصر للهلال

رد الاتحاد الدولي "فيفا" على استفسار الهلال بشأن مشاركة اللاعبين الهواة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء رد الفيفا بأنه لايجوز مشاركة اللاعبين الهواه والمسجلين في غير الفترات القانونية إلا إذا كانت البطولة للهواة فقط ولا يشارك فيها أي لاعب محترف.

وجاء استفسار الهلال من الفيفا بسبب مشاركة القرني والعويشير والمسجلين في فترات غير قانونية مع أنديتهم في مباريات الدوري السعودي.

ويعد رد الاتحاد الدولي انتصارا لإدارة الهلال على الاتحاد السعودي والذي رفض الاحتجاج الذي قدمته إدارة الزعيم قبل اللجوء للفيفا.

الدوسري يقرر البقاء في صفوف الهلال

قرر سالم الدوسري لاعب الهلال تجديد تعاقده مع الزعيم وعدم الرحيل في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ونجحت إدارة النادي في التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله على التجديد بعد اقتراب اللاعب من الفترة الحرة والتي تمنح له الأحقية في التوقيع لأي نادي آخر.

وكان الدوسري قد تلقى عرض كبير من نادي العين الإماراتي إلا أن اللاعب رفض الرحيل عن الهلال.

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وحصل سالم الدوسري على وعد من أحد الشخصيات التي تنتمي للزعيم بتحمل كافة مصاريف التجديد مقابل البقاء مع الفريق.

ترقب من جانب الهلال لموقف كارلوس إدواردو

تترقب إدارة نادي الهلال موقف كارلوس إدواردو من التجديد بعد العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وتلقى كارلوس إدواردو عرضا مغريا من العين الإماراتي بناء على طلب كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق.

وكان إداوردو قد صرح في وقت سابق برغبته في البقاء بصفوف الهلال.

وقررت إدارة الزعيم تأجيل ملف تجديد إدوارد إلى نهاية الموسم حفاظا على تركيز الفريق ككل في الفترة الحرجة من الموسم.

جوميز يكشف عن سبب الانضمام للهلال

كشف بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي عن سبب انضمامه للزعيم والرحيل عن ناديه السابق جالاتا سراي.

وخلال تصريحات صحفية قال جوميز : انضممت للهلال من أجل المال، الفريق التركي كان يمر بأزمة مالية كبيرة ولم يكن يستطيع سداد مرتبات لاعبيه.

وتابع جوميز. سعدت بوجودي في الهلال فهو نادي كبير في السعودية واحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط.

ويعيش جوميز فترة سيئة بعد رحيل المدير الفني السابق خيسوس حيث لم يتمكن جوميز من تسجيل سوى سبعة أهداف في الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي.