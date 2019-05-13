رياضة | خناقة مثيرة لكريستيانو رونالدو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة مثيرة لكريستيانو رونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة يوفنتوس روما في مسابقة الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مع أﻟﻴﺴﺎﻧﺪﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻨﺰﻱ لاعب الذئاب.

وكان رونالدو قد دخل في جدال مع فلورينزي وقال له: "أنت صغير جداً لتتحدث معي".

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وعلق ﻓﻠﻮﺭﻳﻨﺰﻱ على جداله مع كريستيانو رونالدو، قائلاً: "أنا أرتكبت العديد من الحماقات في الملعب وهذه ليست المرة الأولى، لقد قمت بستفزازه ببعض الكلمات، ولكن اعتذرت له وهو أيضا قبل الاعتذار".

وتابع حديثه: "الآن يجب أن ننهي المباراتين الأخيرتين كما فعلنا الليلة بعيداً عن الظرف الذي نحن فيه".

وفاز نادي روما على يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما؛ فلورينزي وإيدين دجيكو بالدقيقتين "79 و92