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رياضة | الداخلية يشعل ملعب بتروسبورت ويحرز هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يشعل ملعب بتروسبورت ويحرز هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز 2018/2019

الداخلية

0

x
22:00

1

الزمالك

روما

2

x
20:30

0

يوفنتوس

الممتاز

ليستر سيتي

0

x
16:00

0

2

x
16:00

0

وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد

0

x
16:00

2

كارديف سيتي

توتنهام هوتسبير

2

x
16:00

2

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إيفرتون

بيرنلي

1

x
16:00

2

آرسنال

برايتون

1

x
16:00

4

مانشستر سيتي

2

x
18:30

0

خيتافي

ريال سوسييداد

3

x
18:30

1

فالنسيا

2

x
18:30

1

ديبورتيفو ألافيس

أتلتيكو مدريد

1

x
18:30

1

إشبيلية

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الكلمات الدلائليه
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