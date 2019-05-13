رياضة | الداخلية يشعل ملعب بتروسبورت ويحرز هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يشعل ملعب بتروسبورت ويحرز هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز 2018/2019 الداخلية 0 x

22:00 1 الزمالك الدوري الإيطالي روما 2 x

20:30 0 يوفنتوس الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 0 x

16:00 0 تشيلسي ليفربول 2 x

16:00 0 وولفرهامبتون مانشستر يونايتد 0 x

16:00 2 كارديف سيتي توتنهام هوتسبير 2 x

16:00 2 Advertisements إيفرتون بيرنلي 1 x

16:00 2 آرسنال برايتون 1 x

16:00 4 مانشستر سيتي الدوري الإسباني برشلونة 2 x

18:30 0 خيتافي ريال سوسييداد 3 x

18:30 1 ريال مدريد فالنسيا 2 x

18:30 1 ديبورتيفو ألافيس أتلتيكو مدريد 1 x

18:30 1 إشبيلية

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