رياضة | ساري يؤكد رحيل هازارد عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يؤكد رحيل هازارد عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي إلى رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق من أجل اللعب مع ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

وقال ساري في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إيدين هازارد كان لاعبًا عظيمًا في تشيلسي، حان الوقت لتقبل قراره لكن لا أعلم قراره أنا المدرب فقط".

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وعن موسمه الأول مع تشيلسي، قال: "كان موسماً صعباً لكنني سعيد جداً، نهائي اليورباليج والمركز الثالث أمر جيد".

وتابع: "أنا أحب هذا الدوري والكرة الانجليزية وأود البقاء، وهازارد قدم الكثير للنادي، لكنني مثل أي مشجع آمل أن يبقى هنا في تشيلسي".

وكان نادي تشيلسي قد تعادل مع ليستر سيتي سلبياً مساء اليوم الأحد في مباراة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.