رياضة | تركي آل الشيخ والدرندلي في ضيافة عمرو أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ والدرندلي في ضيافة عمرو أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على تلبية دعوة الإعلامي عمرو أديب على السحور في ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم.

ونشر تركي آل الشيخ صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تجمعه بالثنائي وعلق عليها:"في ضيافة اخي عمرواديب ... والخلوق خالد الدرندلي ".

وبالمصادفة تواجد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد الدرندلي، في منزل عمرو أديب أثناء تواجد معالي المستشار تركي آل الشيخ.

فهل تكون تلك الدعوة وتلك المصادفة بداية الصلح بين معالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس القلعة الحمراء؟