رياضة | سر الرقم 11 في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر الرقم 11 في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي مانشستر سيتي من حسم لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الرياضي 2018/2019 وذلك بعد فوزه على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

وكان صراع حسم اللقب في البريميرليج قد تأجل إلى الجولة الأخيرة من المسابقة بعد صراع طويل مع ليفربول وفي النهائية؛ توج السيتي باللقب متفوقاً على الريدز بنقطة وحيدة.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 98 نقطة وذلك بعد أن لعب 38 مباراة وحقق الفوز في 32 مباراة وتعادل مباراتين بينما خسر مباراة وحيدة.

- إدارة إماراتية ناجحة

يواصل نادي مانشستر سيتي نجاحاته منذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عليه في أغسطس 2008 فقد حقق خلال الـ11 عاماَ من الإدارة الإماراتية 11 لقباً ولعب لصفوف الفريق لاعبين من العيار الثقيل.

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- إنجازات السيتي مع الشيخ منصورن بن زايد:

1- لقب الدوري الانجليزي: 4 ألقاب في مواسم (2011–12، 2013–14، 2017–18، 2018–19)

2- كأس الرابطة الانجليزية: 4 ألقاب في مواسم (2014، 2016، 2018، 2019)

3- كأس الاتحاد الانجليزي: مرة واحدة عام 2011

4- كأس الدرع الخيرية: لقبين في عامي (2012، 2018)