رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن رحيله وميسي يطلب رحيل 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن رحيله وميسي يطلب رحيل 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأحد 12 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والأخبار الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد:

برشلونة يتجاوز أحزانه الأوروبية بالفوز على خيتافي في الليجا

حقق نادي برشلونة فوزاً مستحقاً على خيتافي بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد وجاذ ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الاسباني.

وتقدم نادي برشلونة بهدف أول عن طريق التشيلي أرتور فيدال بالدقيقة "39" بعد كرة ثابتة نفذها ميسي وقابلها بيكيه برأسية تصدى لها الدفاع ثم وصلت لفيدال الذي سددها وسكنت الشباك بنجاح.

وأحرز داكونام هدف بالخطأ في مرماه لصالح نادي برشلونة بالدقيقة "85" ليمنح البارسا ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي برشلونة بطل النسخة الحالية رصيده للنقطة 86 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الاسباني بينما خيتافي برصيد 58 بالمركز الرابع.

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي برشلونة مع إيبار يوم السبت المقبل بينما سيكون نادي خيتافي على موعد مع مباراة قوية ضد فياريال في نفس اليوم.

حارس برشلونة يرحل إلى بنفيكا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي برشلونة سيرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مساء اليوم عقب مواجهة خيتافي على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن سيلسين أصبح قريبًا من الرحيل عن برشلونة والانضمام لبنفيكا البرتغالي بعد توصله لاتفاق مع النادي البرتغالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لقاء اليوم للحارس سيلسين قد يكون الأخير على ملعب الكامب نو ضد خيتافي من أجل البحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع سواريس دي أوليفيرا المدير العام لبنفيكا بشأن سيلسين.

ميسي يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، طلب رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الكتالوني.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ميسي طلب من برشلونة رحيل الثلاثي فيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب ذلك بعد خسارة الفريق أمام ليفربول 0-4، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي.

برشلونة يستقر على بديل سواريز

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع بديل للمهاجم لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون، أن إصابة سواريز دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع صفقة مميزة لضمها عقب نهاية الموسم الجاري في إسبانيا.

واضاف الموقع ، أن سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة 6 أسابيع بعدما قرر التدخل الجراحي في إصابته لينتهي موسمه ويعلن غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مباراة فالنسيا بنهائي الكأس.

واكد الموقع على أن برشلونة يرصد التعاقد مع كيليان مبابي ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز، وبالرغم من عزم الريال التعاقد مع نفس اللاعب إلا أن برشلونة لا يزال مُصر على المنافسة في الصفقة.

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سواريز يعد من اللاعبين المقربين عند ميسي، ولكن الأرجنتيني يري بأن قرار سواريز بسرعة التدخل الجراحي الفوري كان غير مناسب في الوقت الحالي نظراً للمباراة النهائية أمام فالنسيا في الكأس ولذلك سيكون فالفيردي المدير الفني للفريق مطالب بالاعتماد على بواتينج في الهجوم أو البحث عن بديل آخر.

نيمار يفاجئ حارس برشلونة برسالة خاصة

فاجأ البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حارس برشلونة وزميله السابق تير شتيجن برسالة خاصة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار وجه رسالة تشجيع للحارس الألماني أندريه تير شتيجن بعد الخسارة القاسية من ليفربول 4-0 في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

واستغل نيمار تويته كتبها تير شتيجن للاعتذار للجماهير ليرد عليه كاتباً له: هيا يا أخي عليك التقدم إلى الأمام..

تقارير: نيمار يصدم برشلونة من جديد ويحدد وجهته المقبلة

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من الرحيل عن النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون الوجهة المُقبلة لنيمار الذي رفض فكرة العودة إلى برشلونة مجددًا، ويفكر بجدية في اللعب بالدوري الإسباني مرة أخرى.

يذكر أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو نظير الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.

صفقة من العيار الثقيل تقترب من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من صفوف أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير إلي أن هناك أندية عديدة تسعى للتعاقد مع فان دي بيك صاحب 21 عام، أبرزها توتنهام وبوروسيا دورتموند، لكن الأمور تطورت في الأيام الماضية بعد دخول ريال مدريد على الصفقة، وبات هو الأقرب للحصول على توقيع اللاعب.

ويسعي ريال مدريد لضم فان دي بيك في حال لم ينجح بالتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة قد يضم 3 لاعبين من صفوف أياكس هذا الصيف، وهم فرينكي دي يونج الذي تم التعاقد معه مسبقاً، وماتياس دي ليخت وفان دي بيك.

الجدير بالذكر أن النادي الكاتالوني سبق وكرر الأمر نفسه في موسم 1988، حيث تعاقد آنذاك مع 3 لاعبين من صفوف ريال سوسيداد خلال فترة انتقالات واحدة.

فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن مستقبله مع برشلونة