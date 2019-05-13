رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 مايو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 مايو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها خسارة ريال مدريد من سوسيداد في الدوري. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بيريز : ريال مدريد المكان الأفضل لنيمار

أكد خوسيه كارلوس بيريز رئيس سانتوس البرازيلي بأن ريال مدريد هو أفضل نادي ينتقل له نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وقال بيريز في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية ونقلها موقع البرنابيو الإسباني : "لقد ارتكب نيمار خطأ كبير عندما قرر الرحيل عن برشلونة في الفترة الماضية، كانت لديه فرصة كبيرة للنمو كلاعب والحصول على الخبرة والألقاب".

وأضاف: "لم يكن قرار الرحيل عن برشلونة جيداً ولكني أتمني أن يوقع نيمار لريال مدريد، أنا من أتباع هذا النادي وأتمنى مشاهدة نيمار يلعب مع الفريق".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً : "ريال مدريد سيكون المكان الأفضل لنيمار حال رحيله عن باريس سان جيرمان، يجب عليه التفكير في الأمر جيداً وعدم رفض أي فرصة لارتداء قميص ريال مدريد".

- أسوأ رقم لريال مدريد بعد السقوط أمام سوسيداد

سقط نادي ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الاسباني برصيد 68 نقطة حيثُ لعب 37 مباراة حيثُ فاز في 21 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر 11 مباراة

وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أن نادي ريال مدريد قد خسر 17 مباراة في كل البطولات في موسم واحد لأول مرة منذ الموسم الرياضي 1998/99.

فيما أشار الموقع إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تلقى أكثر من 5 بطاقات حمراء في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في عام 2019.

ويتبقى لنادي ريال مدريد مباراة أخيرة في مسابقة الدوري الاسباني وذلك أمام ريال بيتيس يوم السبت المقبل والموافق 18 من الشهر الجاري.

- أول خطوة من ريال مدريد لضم بديل مارسيلو

يبحث مسؤولو إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع نظرائهم في أولمبيك ليون مسألة التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد بدأ أولى خطواته لضم ميندي الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاماً والذي ظهر بمستواهم جيد هذا الموسم مع ليون.

وجلس جوزيه أنخيل سانشيز مسؤول ريال مدريد ومدير التعاقدات جوني كالافات مع مسؤولي ليون لبحث مسألة التعاقد مع ميندي.

وحدد نادي ليون مبلغ 45 مليون يورو كقيمة سوقية للاعب ميندي الذي يريد زيدان أن يضمه للأبيض ويكون دعماً لمركز الظهير الأيسر مع البرازيلي مارسيلو.

الجدير بالذكر أن ميندي قد خاض 49 مباراة مع ليون في مختلف البطولات هذا الموسم وقد سجل هدفين.

- مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يفرط في بوجبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر التفريط في صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن صفقة بوجبا قد تكلف ريال مدريد ما يقرب من 180 مليون يورو، وهو ما يجعله ينسحب من المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم نجم فرنسا.

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وأضاف الموقع أن انسحاب ريال مدريد من ضم بوجبا، سيفتح الباب أمام يوفنتوس لاستعادة لاعبه السابق في صفقة تبادلية.

- راموس يرشح صفقة دفاعية لريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة دفاعية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يحرص على التعاقد مع مدافع مميز في الصيف المقبل تحسباً لرحيل مواطنه رافائيل فاران.

واضاف الموقع، أن راموس قائد ريال مدريد رشح مدافع نابولي خاليدو كوليبالي لإدارة نادي ريال مدريد للتعاقد معه عقب نهاية الموسم في الميركاتو الصيفي.

ويعد كوليبالي واحد من المدافعين المرشحين للانضمام لريال مدريد بعدما تم طرح اسمه على طاولة التعاقدات منذ تولي زيدان مهمة الفريق.

وبالرغم من تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية إلا أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لا ينوي التخلي بسهولة عن خدمات المدافع.

وفي حالة فشل ريال مدريد التعاقد مع كوليبالي سيتجه النادي لضم سكرينار من إنتر ميلان في الصيف.

- ليون يصدم ريال مدريد في بديل مارسيلو

وجه نادي ليون الفرنسي صدمة قوية لنظيره ريال مدريد الإسباني في صفقة التعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر للفريق بالميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن ريال مدريد يسعي بقوة للتعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي ليكون بديلاً للبرازيلي مارسيلو.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيبذل قصاري جهده للحصول على خدمات المدافع ميندي كونه واحد من اللاعبين الذين طلبهم زيدان في الصيف.

على الجانب الآخر أكدت التقارير أن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يرفض شكلاً وموضوعاً رحيل ميندي إلى ريال مدريد مؤكداً على أنه سيحاول الحفاظ على اللاعب لمدة موسم آخر.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد في حالة فشله التعاقد مع ميندي سينتظر النادي حتي صيف عام 2020 للعودة للتفاوض مع اللاعب من جديد.

- هازارد يفاجئ ريال مدريد

استقر البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني على منزله الجديد في العاصمة الإسبانية مدريد تمهيداً للانضمام للريال في الصيف المقبل.

وارتبط هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي مراراً وتكراراً بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بطلب واضح من الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعي زيدان لحسم العديد من الصفقات المميزة في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف أملاً في إعادة الملكي لمكانه الطبيعي بعد موسم مخيب للآمال بدون ألقاب.

ذكر موقع البرنابيو، أن هازارد استقر على منزله الجديد في العاصمة مدريد بالقرب من منزل كريم بنزيمة ورافائيل فاران في منطقة لا موراليخا (ألكوبينداس) في شمال العاصمة وهي منطقة يقيم فيها أيضاً الثنائي راموس ومارسيلو.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد ينتظر حتي 1يونيو المقبل للإعلان عن صفقة هازارد بعد انتهاء موسمه مع تشيلسي بشكل رسمي.

وينتظر ريال مدريد نهاية موسم هازارد مع تشيلسي بعد وصوله لنهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أرسنال.



