رياضة | فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، على أنه لم يفكر في الاستقالة من تدريب البارسا معبراً عن سعادته بالفوز على خيتافي بثنائية في الجولة قبل الأخيرة من الليجا.

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة: "ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳًﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍلضغط، كانت المباراة ﺻﻌﺒﺔ، ﻷﻥ خيتافي كان ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ".

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وتابع حديثه: "ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ، ﺣﺪﺙ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺠﺎ ﻭﺍﻟﻜﺄﺱ".

وأكمل: "مستقبلي؟ ﻟﻢ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ".

وتنتظر نادي برشلونة مواجهة قوية في الجولة الأخيرة من الليجا ضد إيبار يوم السبت المقبل 18 مايو وبعدها سيلعب البارسا نهائي كأس الملك أمام فالنسيا يوم السبت 25 من الشهر ذاته.