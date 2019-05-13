رياضة | رحل "خيسوس" عن الهلال فصام بافيتمبي جوميز عن الأهداف (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحل "خيسوس" عن الهلال فصام بافيتمبي جوميز عن الأهداف (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر الدولي الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي وذلك بعد أن أضاع ركلة جزاء يوم أمس ضد الإتفاق في المباراة التي حسمها فريقه بهدف مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

وواصل الفرنسي أرقامه السلبية بعد رحيل المدير الفني السابق للفريق البرتغالي خورخي خيسوس عن القيادة الفنية للزعيم حيث سجل جوميز تحت قياده خيسوس 12 هدف وساهم في صناعة 8 آخرين.

Advertisements

وبعد رحيل خيسوس لم يسجل جوميز سوى 7 أهداف فقط ولم يقدر على صناعة أي هدف بالإضافة إلى أنه فرط في صدارة الهدافين لمنافسة المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكان جوميز قد غاب أربعة مباريات متتالية عن التهديف في شهر مارس الماضي قبل أن يعود ويسجل هدفين في شباك نادي الحزم قبل أن يواصل الدبابة الفرنسية صيامه عن التهديف في المباريات الثلاثة الماضية ليكون مجموع الأهداف التي سجلها رفقه نادي الهلال تسعة عشر هدفاً فقط وضعته ثالثاً في لائحة الهدافين.