رياضة | برشلونة يعلن إصابة "كوتينيو" ومدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن إصابة "كوتينيو" ومدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، عن مدة غياب لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، حيث يُتوقع غيابه لمدة قد تصل إلى 10 أيام".

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وكان نادي برشلونة قد فاز على خيتافي بهدفين نظيف اليوم في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الاسباني.

وتنتظره مواجهة الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية ضد إيبار يوم السبت المقبل 18 مايو وبعدها سيلعب البارسا نهائي كأس الملك أمام فالنسيا يوم السبت 25 من الشهر ذاته.