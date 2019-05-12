مانشستر سيتي يحتفظ باللقب: شكرا ليفربول

جدة - عمرو شويل احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1 مسجلا فوزه الـ 14 على التوالي، مكسرا أحلام ليفربول الذي قدم موسما رائعا في سباق اللقب.

وأنهى السكاي بلو مشواره في البطولة برصيد 98 نقطة. وتصدر مانشستر سيتي البريميرليج بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الذي فاز أيضًا اليوم على وولفرهامبتون بهدفين دون رد.

ووجه منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي التهنئة للفريق بعد حصوله على لقب بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019.

وكتب “بن زايد” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “نبارك فوز فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه”.

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وأضاف: “ونشيد بروح الانتصار التي تحلى بها الفريق والقائمون عليه وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون وجماهير وعشاق مانشستر سيتي في كل مكان”. وواصل: “متمنين للفريق المزيد من الانتصارات”.

وأثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على المستوى الذي قدمه الفريق في الموسمين الماضيين بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن ما قدمه في الفترة الماضية رفع مستوى المنافسة بالمسابقة.

وقال جوارديولا، في تصريحات بعد المباراة: “أهنئ ليفربول على هذه المنافسة، وأشكرهم على مساعدتنا على تكرار ما حققناه في الموسم الماضي”.

وأضاف: “عندما ننافس فريقا بمثل هذه القوة فيجب علينا فعل ما حققناه في الموسم الحالي”.

وأردف: “حققنا 198 نقطة على مدار الموسمين الماضيين، وأن تحقق اللقب لموسمين متتاليين بتلك القوة فهذا أمر لا يمكن تصديقه”.

وأتم: “مانشستر سيتي رفع معايير التنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول ساعدنا على هذا الأمر”.