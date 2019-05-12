تركي آل الشيخ والدرندلي في ضيافه عمرو أديب

نشرتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز منصورة تجمع بينه وبين الإعلامي عمرو أديب ،و خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى.

ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك معلقاُ "في ضيافة اخي عمرواديب ... والخلوق خالد الدرندلي .

قد علمنا من بعض مصادرنا أن دعوه السحور كانت في منزل عمرو أديب وتركي ال شيخ التقى بخالد الدرندلي صدفه هناك

وكانوا الاتنين في ضيافه أديب ةكانت هنالك جلسة خاصة بينهم .

وأُثارت الصورة بعض التساؤلات من الجماهير الأهلاوية أبرزها هل هي دعوة للصلح بين تركي آل شيخ وملجس إدارة النادي الأهلي؟

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