شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف «كهربا» في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الداخلية باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدي في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم «كهربا» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بهجوم زملكاوي على أمل مباغتة الداخلية وفتح ثغرة بدفاعه .

ويحاول الزمالك بهجمة ويرسل عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء يتصدى لها صبحي حارس الداخلية بعدها كرة طولية لكهربا ويحاول المرور وتخرج رمية تماس لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة .

وعرضية جديدة للزمالك من خارج منطقة الجزاء ومحاولات تسديد وترتد وتنتهى بتسديدة من كهربا داخل المنطقة وينقذها حارس الداخلية في الدقيقة التاسعة .

ويكثف الزمالك من محاولاته وتمريرات بين أوباما وزيزو على حدود منطقة الجزاء وتنتهىي بتسديدة من أوباما داخل المنطقة يتصدى لها صبحي في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويحاول زيزو الاختراق في دفاعات الداخلية ويتعرض للعرقلة على حدود المنطقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود شديد مدافع الداخلية ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة .

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ويتصدى كهربا للكرة على حدود المنطقة ليسددها قوية أرضية متقنة تمر من الحائظ البشري وتمر داخل الشباك في الزاوية اليسرى الأرضية للحارس لتعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويندفع لاعبو الداخلية عقب الهدف في محاولة لتعديل النتيجة ويسدد ايشا مهاجم الداخلية على حدود منطقة الجزاء وتمر بعيدة أعلى مرمى الزمالك .

وتنحصر المباراة في وسط الملعب بدون خطورة مع محاولات من الداخلية لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة .

ويحاول السعيد المرور من دفاع الداخلية واستقبال بينية كهربا ويتعرض للسقوط على الأرض بعد الارتطام بدفاع الداخلية وتضيع فرصة للزمالك في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

وتتواصل محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة فيما حاول لاعبو الداخلية التحضير من وسط الملعب لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عماد السيد .

ويسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع لاعب الداخلية بعدها يحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع الداخلية بدون خطورة ويرد الداخلية بعرضية من ناحية اليمين يبعدها دفاع الزمالك وتنتهى بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

ومن عرضية من الجانب الأيمن كاد كهربا أن يستقبل الكرة داخل المنطقة وهو في مواجهة الحارس لكن الكرة تمر بعيدا وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك بعدها يمرر النقاز عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع قبل وصولها للسعيد في الدقيقة 45 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .