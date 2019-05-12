شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت مكة محمد صلاح بعد حصول والدها على الحذاء الذهبي؟ (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي صورة تجمعه وأبنته «مكة» عبر حسابه الشخصية على موقع التغريدات «تويتر» خلال تسلمه الحذاء الذهبي بعد فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي .

وتظهر الصورة التي تجمع محمد صلاح وأبنته حوارا بينهم حيث كتب صلاح تعليقا على الصورة ««نعم. أعلم ان لدينا واحدة في المنزل. هذه واحدة جديدة».

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي التي يحرص فيها النجم المصري محمد صلاح ونجلته مكة على الاحتفال مع بتتويجه بجائزة لقب الحذاء الذهبي التي يحصل عليها هداف الدوري الإنجليزي.