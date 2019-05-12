شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستنطلق في العاشرة مساء، على ملعب بتروسبورت . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية . عماد السيد في حراسة المرمى Advertisements محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد – محمود عبدالعزيز- محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – كماتشو – محمد ابراهيم – احمد سيد زيزو – حميد احداد – محمد عنتر – عبدالله جمعة.

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