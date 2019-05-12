شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي وهدف تاريخي لابنته مكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مع أسرته، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي) التي حصل عليها الأحد، بملعب الأنفيلد بإنجلترا.

وأظهرت الصور لعب «صلاح» مع ابنته مكة وخلفهما زوجته، وهي الصور التي حازت إعجاب متابعي صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تتويجه بالجائزة علق محمد صلاح، قائلا إنه لا يملك الكلمات الكافية بعد خسارة فريقه للقب ضد مانشستر سيتي.

Advertisements

وأضاف: «لا أعرف ماذا أقول، قدمنا موسما رائعا، حصدنا عددًا كبيرًا من النقاط، وخسرنا مباراة واحدة»، وتابع صلاح: «تقاسمت الحذاء الذهبي مع ساديو ماني، وهذا أمر رائع، الحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثانية أمر جميل». ولم يغير فوز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 في آنفيلد الكثير، لأنه انتظر مفاجأة لم تحدث من برايتون».

وتساوى كل من محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج في عدد الأهداف برصيد 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي. وحصل الثلاثي على جائزة الحذاء الذهبي مناصفة بينهم بعد تساويهم في عدد الأهداف كأفضل هدافين في البطولة. حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، وبفارق نقطة عن ليفربول الذي فاز بدوره على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة.وأصبح مانشستر سيتي هو ثاني فريق بعد مانشستر يونايتد يحصل على لقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدفي المواجهة في الدقيقتين السابعة عشرة والحادية والثمانين، ليضمن لفريقه وصافة تاريخية، بعدما رفع رصيده إلى 97 نقطة، كأفضل فريق يحتل المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.وعلى جانب آخر لم يفرط مانشستر سيتي في فرصة الحفاظ على لقب بريميرليج للموسم الثاني على التوالي، واكتسح مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة.

وتقدم برايتون عن طريق جلين موراي في الدقيقة 27، إلا أن رد البطل جاء سريعًا، بالتعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق سيرخيو أجويرو، قبل التقدم في الدقيقة 38 عن طريق إيميريك لابورت، وعزز رياض محرز وإلكاي جوندوجان التقدم بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و72 على الترتيب.

محمد صلاح يحتفل مع أبنته مكه بحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018 /2019 ..للعام الثاني على التوالي

محمد صلاح يحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018 /2019 ..للعام الثاني على التوالي

حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر يحتفل بحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى فى الدورى الإنجليزى الممتاز