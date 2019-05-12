تركي آل شيخ ينشر صورة له مع خالد الدرندلي وعمرو أديب

نشرتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز منصورة تجمع بينه وبين الإعلامي عمرو أديب ،و خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى. وعلق آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "في ضيافة اخي عمرواديب ... والخلوق خالد الدرندلي يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 65 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 68 نقطة .

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