ليل يحسم وصافة الدوري الفرنسي "نظريًا" بالفوز على بوردو

أحكم فريق ليل قبضته على وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بوردو 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحسم ليل المباراة بهدف وحيد سجله لويك ريمي في الدقيقة 27 بينما أنهى بوردو اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد بابلو كاسترو قبل دقيقتين فقط من النهاية.

ورفع ليل رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط أمام ليون صاحب المركز الثالث والذي يخوض مباراته في المرحلة اليوم أمام مارسيليا، بينما تجمد رصيد بوردو عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

واستغل جانجون النقص العددي في صفوف مضيفه رين وانتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 لكنه فرط في تحقيق الفوز بإهدار ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراتهما في وقت سابق اليوم.

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ورفع رين رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر علما بأن التعادل اليوم هو الثالث له على التوالي كما أنه السادس مقابل ثلاث هزائم في آخر تسع مباريات خاضها الفريق.

وفي المقابل، رفع جانجون رصيده إلى 26 نقطة في المركز العشرين الأخير علما بأن التعادل هو الرابع له في آخر سبع مباريات خاضها الفريق بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى رين الشوط الأول لصالحه بهدف سجله إسماعيلا سار في الدقيقة 15 لكن الفريق تعرض للطمة قوية في الشوط الثاني بطرد لاعبه جريزنو ليامسي في الدقيقة 79 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

واستغل جانجون النقص العددي في صفوف مضيفه وسجل هدف التعادل عن طريق ألكسندري ميندي في الدقيقة 87 فيما أهدر زميله ماركوس تورام ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.