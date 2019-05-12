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برشلونة ينفض غبار الخروج الأوروبي بفوز معنوي على خيتافي في الليجا

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أعاد بعضا من البسمة إلى وجوه جماهيره المحبطة، بعدما حقق فوزا معنويا 2-صفر على ضيفه خيتافي اليوم الأحد في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) ببطولة .

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حسم تتويجه باللقب في وقت سابق، إلى 86 نقطة في الصدارة، ليعيد بعضا من الهدوء إلى أروقته عقب خروجه الموجع من الدور قبل النهائي لبطولة بخسارته 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام الانجليزي.

من جانبه، تجمد رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 58 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة خلف بلنسية، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر لاعبه التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 40، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، محرزا هدفه رقم 35 في البطولة، معززا صدارته لترتيب هدافي المسابقة.

ويأمل برشلونة في استعادة اتزانه سريعا عقب الإخفاق الأوروبي، وذلك قبل لقائه المرتقب مع بلنسية في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الحالي.

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