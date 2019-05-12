فالنسيا يتقدم في سباق التأهل لدوري الأبطال

استغل فالنسيا تعثر خيتافي، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز الـ4 الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه المستحق 3 / 1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) ببطولة الدوري الإسباني.

في المقابل، أهدر إشبيلية نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على التأهل لدوري الأبطال، بتعادله المخيب 1 / 1 مع مضيفه أتلتيكو مدريد.

وبات جيرونا على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ليلحق بفريقي رايو فايكانو وهويسكا، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ليفانتي.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أتليتيك بيلباو 3 / 1 على ضيفه سيلتا فيجو، وإسبانيول على مضيفه ليجانيس 2 / صفر، وفياريال على ضيفه إيبار 1 / صفر، وبلد الوليد على مضيفه رايو فايكانو 2 / 1، فيما تعادل ريال بيتيس 1 / 1 مع ضيفه هويسكا.

وعلى ملعب (ميستايا)، ارتقى فالنسيا للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، بفوزه 3 / 1 على ديبورتيفو ألافيس، ليصالح الفريق الأندلسي جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب فشله في الصعود للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي مؤخرا.

وبادر خواكيم نافارو بالتسجيل لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 12، لكن كارلوس سولير باراجان أدرك التعادل لفالنسيا في الدقيقة 29، فيما تكفل زميلاه سانتياجو مينا وكيفن جاميرو بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و68.

وتلقى إشبيلية لطمة قوية بتعادله المحبط 1 / 1 مع أتلتيكو مدريد، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

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وأصبح في جعبة إشبيلية 56 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة، فيما ظل أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

وتقدم كوكي لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 30، غير أن بابلو سارابيا أحرز هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 70.

واقترب جيرونا بشدة من الهبوط للدرجة الثانية، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه ليفانتي.

وتوقف رصيد جيرونا عند 37 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، في حين ارتفع رصيد ليفانتي إلى 43 نقطة في المركز الخامس عشر.

وابتعد جيرونا بفارق ثلاث نقاط عن سيلتا فيجو، صاحب المركز السابع عشر.

وأصبح جيرونا، الذي يحل ضيفا على ألافيس في المرحلة الأخيرة، بحاجة لخسارة سيلتا على ملعبه أمام رايو فايكانو، الذي تأكد هبوطه، بنفس المرحلة أملا في التساوي بنفس الرصيد مع سيلتا، وسد فارق الأهداف الستة الذي يتأخر به عن سيلتا حاليا.

وأحرز كريستيان ستواني لجيرونا في الدقيقة 60، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما تعادل خوسي لويس موراليس لليفانتي في الدقيقة 62، ثم أحرز إينيس بردهي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 86.