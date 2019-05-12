سيطرة أفريقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (د ب أ) تقاسم لاعبا ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ومهاجم أرسنال الجابوني إيميريك أوباميانج،، جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، ليصبح لقب هداف المسابقة العريقة أفريقيا خالصا. وتصدر الثلاثي القائمة برصيد 22 هدفا لكل منهم، ليتفوقوا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيهم، مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.



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