السيتي ينهي لعبة القط والفأر بتتويجه بطلا للدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه 4- 1 على مضيفه برايتون أمس في المرحلة الـ36 والتي شهدت أيضا فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2-0.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه منذ أن نجح مانشستر يونايتد في الفوز باللقب عام 2009 للموسم الثالث على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وفي باقي مباريات المرحلة، تعادل توتنهام مع إيفرتون 2-2، وليستر سيتي مع تشيلسي سلبيا، وفاز أرسنال على مضيفه بيرنلي 3-1، وكارديف سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2-0، ونيوكاسل على مضيفه فولهام 4-0، وكريستال بالاس على بورنموث 5-3، ووست هام يونايتد على مضيفه واتفورد 4-1، وتعادل ساوثهمبتون مع هيدرسفيلد تاون 1-1.

Advertisements

على استاد فالمر في برايتون، لقن مانشستر سيتي مضيفه درسا قاسيا وقلب تأخره بهدف نظيف أما برايتون إلى فوز 4-1 ليؤكد جدارته باللقب.

وتقدم جلين موراي لبرايتون، فيما سجل أجويرو التعادل وأضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني، أضاف الجزائري رياض محرز والألماني إلكاي جيوندوجان هدفين لمانشستر سيتي.

وعلى استاد آنفيلد، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفي السنغالي ساديو ماني.

وقاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج أرسنال إلى الفوز 3 -1 على مضيفه بيرنلي، لكنه الفوز لم يمنح أرسنال مركزا بدوري الأبطال الأوروبي، حيث بقي خامسا.

وسجل أوباميانج هدفين، وأضاف زميله إيدي نيكيتا الهدف الثالث، فيما سجل آشلي بارنس هدف بيرنلي.

وحجز توتنهام بطاقة التأهل الرابعة إلى دوري الأبطال بضمان المركز الرابع بتعادله مع إيفرتون 2 - 2، خلف تشيلسي الذي ضمن التأهل لدوري الأبطال قبل تعادله السلبي أمس مع ليستر سيتي، فيما خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه كارديف سيتي 0-2 ليحتل المركز السادس.