إلى أين سيتجه عواد بعد الوحدة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدو أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المعار إليه حاليا من الإسماعيلي المصري محمد عواد، سيواصل مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، لكن يبقى السؤال: هل سيستمر مع ناديه الحالي أم ينتقل إلى ناد آخر.

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وسبق أن ألمح عواد إلى عودته للدوري المصري بعد تجربة الوحدة، إلا أنه لمح في تغريدته الجديدة إلى مكوثه في الدوري، علما أن بعض التقارير أشارت لانتقاله إلى ناد صاحب شعبية جماهيرية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب عواد تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تركت باب الاجتهادات مفتوحا حينما قال فيها «لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي».

وانتقل عواد إلى الوحدة بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الإسماعيلي، وقدم مستوى مميزا مع الفريق العائد لمنافسات دوري المحترفين، وستنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي الذي تبقت عليه مباراة واحدة في الجولة الـ 30 والأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.