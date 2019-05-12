النقطة 30 مفترق الهبوط وملحق البقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

اقترب النصر كثيرا من تحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلزمه الفوز على الباطن الهابط إلى دوري الدرجة الأولى في الجولة الـ30 الأخيرة ليتوج بطلا حتى في حالة فوز منافسه الهلال على الشباب، وذلك بعد فوزه في الجولة الـ29 أمس الأول على الحزم 3-0، وكذلك فوز الهلال على الاتفاق 1-0.

وأبرز ما جاء في الجولة الـ29 أيضا، أن نتائجها خفضت عدد الفرق المرشحة للهبوط بجانب أحد والباطن إلى 3 فرق بعد أن كان العدد ضعف ذلك قبل بداية الجولة، كما أنها أيضا كتبت نجاة الاتحاد من شبح الهبوط شأنه شأن الاتفاق والرائد، وبقي شبح الهبوط ملاحقا للحزم والقادسية والفيحاء، ليهبط أحدهم مباشرة كثالث الهابطين فيما يلعب آخر ملحق البقاء.

وبما أن الجولة تحمل الرقم 30، فإن الوصول إلى هذا الرقم أيضا في هذه الجولة يستدعي مادة في اللائحة للفصل في الهابط، ففوز القادسية على الحزم صاحب الـ30 نقطة، وتعادل الفيحاء مع الوحدة يضع الفرق الثلاثة المرشحة للهبوط عند النقطة الـ30.

اللائحة الأهم

ووفقا للائحة، الفقرة الثالثة المادة «17» من الفصل الخامس الخاص باحتساب النتائج فتنص «في حال تعادل فريقين أو أكثر في النقاط في جميع البطولات المحلية لجميع الدرجات التي تقام بنظام الدوري أو المجموعات يتم تحديد المراكز وفق أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفرق المتعادلة فيما بينها، وفي حال التشابه يتم احتساب أعلى فارق أهداف (ما له ناقص ما عليه من أهداف) للفريقين أو الفرق المتعادلة دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض، وفي حال التشابه يتم احتساب الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض، وفي حال استمر التعادل يتم احتساب النقاط السابقة معا، وفي حال التعادل يتم احتساب فارق الأهداف في كافة المسابقة، وإذا استمر التعادل يتم احتساب الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة».

المقعد الآسيوي

واقتصرت المنافسة على المقعد الآسيوي المتبقي في الملحق بين الشباب الثالث برصيد 54 نقطة والأهلي الخامس برصيد 52 نقطة بعد ضمان التعاون الرابع برصيد 53 نقطة، اللعب آسيويا بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

وتبدو مهمة الشباب أصعب من الأهلي، حيث يلتقي بالهلال الباحث عن الفوز أملا في تحقيق اللقب حال تعثر النصر أمام الباطن، فيما يلتقي الأهلي بالاتفاق في جدة.

مباريات الجولة الـ30 الأخيرة

الاتحاد وأحد (غير مؤثرة)

الفيحاء والوحدة (غير مؤثرة)

القادسية والحزم (مؤثرة وتهم الفريقين)

النصر والباطن (تهم الأول ليتوج بطلا)

الشباب والهلال (مؤثرة وتهم الفريقين)

الأهلي والاتفاق (تهم الأول الباحث عن ملحق آسيا)

الحزم 30 نقطة

يحتاج للفوز على القادسية ليبقى رسميا بغض النظر عن النتائج الأخرى

الفيحاء 29 نقطة

يحتاج للفوز على الوحدة ليبقى رسميا أو يخوض فاصلة الملحق

القادسية 27 نقطة

يحتاج للفوز على الحزم وبفارق هدفين ليضمن البقاء أو خوض فاصلة، خاصة في حالة خسارة الفيحاء