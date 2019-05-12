هل يعيد اتحاد القدم نقاط احتجاج الهلال قبل ختام الدوري؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برده على استفسار إدارة الهلال حول مشاركة اللاعبين الهواة في دوري المحترفين بعد تسجيلهم خارج فترات التسجيل الصيفية والشتوية، "بأن نظامية مشاركة الهواة وتسجيلهم خارج الفترات القانونية مناط بأن تكون البطولة كلها مخصصة للهواة فقط، أما في حال أن البطولة يشارك فيها لاعبون محترفون فيجب أن يكون اللاعبون مسجلين فقط في الفترات القانونية (الصيفية والشتوية)، بغض النظر عن كونهم هواة أو محترفين".

وبناء على رد الـ (فيفا) يرى خبراء رياضيون بأحقية النادي المحتج الاستفادة من إضافة نقاط المبارايات المنطبقة على ما جاء في نص الاستفسار لصالحه، وفق الأنظمة والمواد القانونية الرياضية الدولية، وبذلك يكون نادي الهلال يستحق تعويضه 4 نقاط، إثر مشاركته ضد نادي الوحدة ونادي أحد ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقد رفعت إدارة الهلال احتجاجا سابقا بعد مواجهات النادي في الجولة (23) ضد نادي الوحدة، إثر مشاركة الاعب محمد القرني، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1 وفي الجولة (24) ضد نادي أحد حول مشاركة الاعب عبدالله العويشير المنتهية بنتيجة التعادل السلبي.

وفي أبريل الماضي تلقت إدارة الهلال رفض الاحتجاج موضوعا لعدم توفر شرط المادة (1 / 132) طبقا لبيان لجنة الانضباط والأخلاق، عقب ذلك اتجهت الإدارة الهلالية لرفع شكوى لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتناول نشطاء التواصل الاجتماعي ردود أفعال واسعة حول موقف الاتحاد السعودي بعد رد الـ (فيفا) على استفسار إدارة الهلال، فهل ستعتمد النقاط لصالح نادي الهلال قبل انطلاق الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبذلك يكون الهلال بطلا للدروي، أم هناك قرار آخر سوف يبثه الاتحاد السعودي خلال الأيام المقبلة.