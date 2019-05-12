شكرا لقرائتكم أيمن يونس: جروس مجبر على إجراء بعض التعديلات بسبب إرهاق اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض، مجبر على إجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة الداخلية، المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف يونس فى تصريحاته عبر شاشة "ON Sport" مع الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك بعض المراكز أجبرت جروس على إجراء "الروتيشن" بها، مثل غياب محمود علاء للإيقاف، فضلاً عن منح عماد السيد فرصة المشاركة ليستعيد حساسية المباريات قبل حراسة عرين الزمالك فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالة الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، نظرًا لطرد محمود جنش فى لقاء النجم الساحلى بنصف النهائى، على عكس عبد الله جمعة الذى قرر الخواجة إراحته وعدم الدفع به أساسيًا أمام الداخلية.

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تابع نجم الزمالك السابق: "جروس يعلم أن اللاعبين مرهقين من ضغط المباريات، وأصبح مجبر على (الروتيشن) ليتغلب على هذه الحالة، خاصة وإنه مطالب بتحقيق بطولة على الأقل سواء الدورى أو الكونفدرالية".

ويضم تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية كلاً من.. حراسة المرمى: عماد السيد - خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما يأتى على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمد عنتر، حميد أحداد، محمد إبراهيم، محمد أحمد كماتشو، أحمد زيزو"، فيما قام جروس باستبعاد الثنائى محمود الونش ومحمد حسن.