شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يسافر إلى أوزباكستان 6 يونيو لخوض وديتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل.

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ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويترأس كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبعثة المنتخب الأوليمبي فى أوزباكستان.