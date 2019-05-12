تعرف على تشكيل الداخلية أمام الزمالك فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الداخلية نظيره الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.
وأعلن علاء عبد العال الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق و جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد
خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط
خط الهجوم: ايشا ايناسو وكيفين موهيري
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