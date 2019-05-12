"هداف" الزمالك مشجع فى مدرجات بتروسبورت...

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جدة - عمرو شويل حرص محمود علاء مدافع الزمالك وهداف الفريق الأبيض على التواجد فى مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة زملائه في مباراة الداخلية المقامة حاليا ضمن الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. Advertisements ولا يتواجد محمود علاء فى تشكيلة مباراة الداخلية ضد الزمالك بسبب إيقافه للحصول على الانذار الثالث خلال مباراة وادى دجلة الأخيرة التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1. ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة فيما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير بجدول الدوري برصيد 27 نقطة.

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