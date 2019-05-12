شكرا لقرائتكم "الدورى يا زمالك".. هكاذا استقبلت الجماهير الفريق الأبيض بلقاء الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب بتروسبورت على الهتاف للاعبى الفريق فور النزول لإجراء عمليات الأحماء استعدادا لمواجهة الداخلية لمطالبتهم بضرورة الفوز ببطولة الدورى ورددت هتافات "الدوري يا زمالك".

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ويلتقى فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس مع الداخلية بقيادة علاء فى العاشرة من مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بينما حين يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.