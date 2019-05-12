شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة وأحمداحمد يغادران غدا لأداء مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر غداً أحمد أحمد رئيس اتحاد الكرة الأفريقي لكرة القدم – كاف- بصحبة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى و الأفريقي إلى السعودية غداً لأداء مناسك العمرة. Advertisements من المقرر أن يعود أحمد أحمد و أبو ريدة إلى القاهرة نهاية الأسبوع المقبل. وتستعد مصر لإستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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