شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يتعاقد مع حمدان الشمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت اتحاد جدة، برئاسة لؤي ناظر، يوم الأحد مع المدافع الدولي حمدان الشمراني، قادما من صفوف فريق الفيصلي، بعقد يمتد حتى 2023 وذلك في أولى صفقات الموسم المقبل.

وتدرج حمدان الشمراني في الفئات السنية لنادي أهلي جدة، ومثل الفريق الأول موسم 2016 – 2017، قبل أن تتم إعارته إلى الفيصلي في الموسم وانتقل الصيف الفائت بشكل دائم إلى الأخير.

واستطاع الشمراني، الذي مثل فئات المنتخب السعودي السنية، أن يحجز له خانة في قائمة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر السابق، عندما انضم إلى التشكيلة المشاركة في كأس آسيا 2019 التي أقيمت مطلع العام الجاري في الإمارات، وودع المنتخب السعودية البطولة من ثمن النهائي.