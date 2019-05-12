شكرا لقرائتكم منافسة "اليوم الأخير" تطل من جديد في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت منافسة "اليوم الأخير" إلى الدوري السعودي مجدداً بعدما تأجل حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والهلال إلى الجولة رقم 30.

وتغلب النصر على مضيفه الحزم 3-0، بينما فاز الهلال خارج أرضه على الاتفاق بهدف دون رد ليرفع الفريقان رصيدهما من النقاط إلى 67 و66 على التوالي مع بقاء جولة واحدة يلعب فيها النصر أمام الباطن، والهلال مع الشباب.

وتحفظ ذاكرة متابعي كرة القدم السعودية الكثير من نسخ الدوري التي حسم بها اللقب في اليوم الأخير، على غرار ما يحدث في دوريات عالمية، وآخرها النسخة الماضية عندما حققها الهلال بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الأهلي.



وحقق الهلال لقب الدوري الماضي برصيد 56 نقطة بعدما فاز في مباراته الأخيرة أمام الفتح، بينما وقف رصيد الأهلي عند 55 نقطة، ليحافظ الأزرق على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وقبل 41 عاماً، حقق الأهلي لقبه الدوري الأول عام 1978 بفارق نقطة واحدة عن النصر، عندما حقق الأول 29 نقطة من 18 مباراة، بينما جمع الثاني 28.

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واستطاع الاتفاق كذلك في عام 1983 الحصول على لقبه الدوري الأول بفضل اليوم الأخير، عندما هزم النصر غريمه الهلال والذي كان يتصدر المسابقة وأوقف رصيده عند 27 نقطة، بينما حقق الاتفاق النقطة رقم 28.

وفي عام 1990 سحق الهلال نظيره الرائد بثمانية أهداف دون رد، ليضمن لقب الدوري بعدما جمع 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.



وعادت إثارة اليوم الأخير مجدداً في موسم 2007-2008، وحينها كان الاتحاد يتقدم على الهلال بثلاث نقاط، وفي مواجهتهما الأخيرة سجل ياسر القحطاني هدفاً شهيراً ليتعادلا بالرصيد النقطي 48 لكل فريق، ولكن الهلال توج بفضل المواجهات المباشرة.

وبعد موسم واحد، التقى الفريقان في الجولة الأخيرة كذلك، وكان الاتحاد يتقدم على الهلال بنقطتين، قبل أن يفوز عليه في الرياض بهدفي نايف هزازي وهشام أبوشروان ليحقق اللقب.

واشتد التنافس على لقب الدوري بين الشباب والأهلي موسم 2011-2012، وجمعتهما الجولة الأخيرة، وحينها كان الشباب يتقدم على الوصيف بنقطتين، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ليحصد الشباب لقب الدوري برصيد 64 نقطة.