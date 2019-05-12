ديوكوفيتش يتوج بدورة مدريد ويحرم تسيتسيباس لقبا أول في الماسترز

اسماء السيد - أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول لقب دورة مدريد، رابع دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بتغلبه الأحد في النهائي على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي أقصى في نصف النهائي الإسباني رافايل نادال.

وتفوق ديوكوفيتش على اليوناني (20 عاما ومصنف تاسعا عالميا) بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4، ليحقق فوزه الأول عليه في ثاني مباراة بينهما، ويفوز بلقبه الثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي.

ورفع الصربي رصيده من الألقاب الى 74 بينها 33 لقب ماسترز، متساويا في الرقم القياسي في الماسترز مع نادال، وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى، في 26 أيار/مايو في باريس، حيث سيسعى لإحراز لقبه الرابع تواليا في بطولات الغراند سلام.

وقال ديوكوفيتش الذي توج للمرة الثالثة في مدريد بعد 2011 و2016 "هذا الفوز مهم جدا بالنسبة إلي، لاسيما بشأن ثقتي".

وتابع "لم أقدم أفضل أداء بعد فوزي في أستراليا، لكنني بدأت هذا الأسبوع جيدا، ولم أخسر أي مجموعة. قدمت بعضا من أفضل أداء لي هنا".

ورأى أن تسيتسيباس ربما عانى بدنيا بعد مباراته الصعبة ضد نادال في نصف النهائي، والتي امتدت لوقت متأخر ليل السبت الأحد.

وقال "كنت أحتاج الى رفع مستواي، ستيفانوس موهوب جدا. لكنه أنهى مباراته قرابة منتصف الليل، خاض أمسية طويلة".

وحرم ديوكوفيتش تسيتسيباس من الفوز باللقب الرابع في مسيرته والأول في الماسترز في ثاني نهائي يخوضه في دورات من هذا النوع، بعد تورونتو الكندية 2018 حين خسر أمام نادال.

وحيا اليوناني منافسه الصربي الذي يشكل "مصدر إلهام من خلال ما تقوم به، أنت مذهل. تستحق اللقب (...) قدمت أسبوعا رائعا. كان أيضا أسبوعا رائعا بالنسبة إلي، مع ذكريات جيدة ودعم جيد من المشجعين".

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وكان اليوناني الذي سيتقدم الى المركز السابع عالميا في التصنيف الجديد المقرر صدوره الإثنين، قد فاجأ نادال في نصف النهائي السبت، بفوزه عليه 6-4، 2-6، و6-3، ويسقطه للمرة الأولى في رابع مباراة بينهما.

وبذلك، واصل الإسباني المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى، تقديم نتائج مقلقة قبيل محاولته تعزيز رقمه القياسي (11 لقبا) في بطولة رولان غاروس الفرنسية، اذ خرج للمرة الثالثة من الدور نصف النهائي لدورة مقامة على الملاعب الترابية، بعد مونتي كارلو (ماسترز) وبرشلونة.

في المقابل، تغلب ديوكوفيتش على النمسوي دومينيك تييم الخامس.

واعتبر تسيتسيباس أن الفوز الذي حققه على نادال "كان من الأصعب"، علما بأنه سبق له التفوق على أسماء بارزة في عالم اللعبة، منها السويسري روجيه فيدرر في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة 2019، إضافة الى تييم والألماني ألكسندر زفيريف، وحتى ديوكوفيتش.

في المقابل، أقر نادال الذي يعد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ على الملاعب الترابية، بأن مستواه لم يكن كما يجب، لاسيما وأنه كان يشارك في دورة مدريد بعد فشله في إحراز لقب أي من دورتي مونتي كارلو أو برشلونة للمرة الأولى منذ العام 2015.

وقال الماتادور الإسباني بعد خسارته "لم ألعب بشكل جيد (...) لقد فزت بالكثير لأعوام عدة على هذه الأرضية، لكن هذا العام الأمر مختلف".

وكان نادال قد أقر في بداية دورة مدريد التي أحرز لقبها خمس مرات آخرها عام 2017 على حساب تييم، بأنه ليس في أفضل حال بدنيا على خلفية معاناته من عوارض فيروس في المعدة.

وفشل الإسباني حتى الآن في إحراز أي لقب في ست دورات شارك فيها في 2019، اذ خسر في نهائي أستراليا المفتوحة أمام ديوكوفيتش، وأقصي من دور الـ16 لدورة أكابولكو المكسيكية، وانسحب من نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز قبل مباراته في نصف النهائي ضد فيدرر، وخسر في نصف النهائي لمونتي كارلو (أمام الإيطالي كارلو فونييني) وبرشلونة (أمام تييم).