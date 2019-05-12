شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يسافر 6 يونيو لأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
ويترأس كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبعثة المنتخب الأوليمبي فى أوزباكستان.
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