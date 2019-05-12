شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الداخلية فى الشوط الأول بهدف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والداخلية بتقدم الفريق الأبيض بهدف سجله كهربا فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد فى خط الدفاع، محمد جمال وسمير فكرى ومحمد ربيع القط وايشا ايناسو وكيفين موهيري فى خط الوسط، أحمد بحبح فى خط الهجوم".

تبادل الفريقان الهجمات فى أول ربع ساعة وجاءت محاولات الفريق الأبيض عن طريق تسديدة لأوباما ومثلها لكهربا بينما جاءت فرصة الداخلية من رأسية لإيشا تصدى لها دفاع الفريق الأبيض وأبعدها إلى منتصف الملعب.

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فى الدقيقة 17، احتسب الحكم محمد صباحى ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء الداخلية وأشهر الإنذار الأصفر لمحمود شديد قناوى ليتقدم لها كهربا الذى سددها أرضية فى شباك الداخلية معلنا عن الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة 19 ثم حاول الداخلية إدراك التعادل عن طريق كرة ساقطة إلى إيشا وأطلق الحكم صافرته معلنا تسلل على لاعب الداخلية، كاد الفريق الأبيض إن يضيف الهدف الثانى عن طريق تمريرة رائعة من كهربا لعمر السعيد ولكن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية نجح فى الوصول إلى الكرة وإبعادها قبل وصول السعيد لها.

ومرر كهربا كرة رائعة إلى يوسف أوباما الذى استقبلها بشكل جيد متوغلا فى منطقة الجزاء ولكن دفاع الداخلية أنقذ الموقف سريعا وسط محاولات من الداخلية بعد ذلك نحو إدراك التعادل دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الأبيض وأشهر الصباحى إنذار أصفر لعمر السعيد فى الدقيقة 37 نتيجة تدخله مع المدافع إبراهيم أبو اليزيد وباغت موهيرى لاعب وسط الداخلية بتسديدة فى الدقيقة 41 ولكن دون جدوى ومرر عمر السعيد عرضية رائعة إلى كهربا الذى أساء تسلم الكرة ليهدر فرصة حقيقية أمام مرمى الداخلية فى الدقيقة 44.