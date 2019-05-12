شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يهاجم الزمالك بـ"كيفين موهيري وإينوسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد العال الفنى للداخلية عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي . Advertisements خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد. خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط. خط الهجوم: ايشا إينوسا وكيفين موهيري.

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