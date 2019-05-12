فيديو.. ايشا إينوسا يهدر فرصة هدف تعادل الداخلية أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر ايشا إينوسا مهاجم الداخلية، فرصة إحراز هدف التعادل لفريقه أمام الزمالك بالدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز. وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للزمالك من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 18. Advertisements وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا - خط الهجوم: عمر السعيد. وجاء تشكيل الداخلية كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي - خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد - خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط - خط الهجوم: ايشا إينوسا وكيفين موهيري.

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