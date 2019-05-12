شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك والداخلية بالتعادل السلبى بينهما فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد فى خط الدفاع، محمد جمال وسمير فكرى ومحمد ربيع القط وايشا ايناسو وكيفين موهيري فى خط الوسط، أحمد بحبح فى خط الهجوم".

تبادل الفريقان الهجمات فى أول ربع ساعة وجاءت محاولات الفريق الأبيض عن طريق تسديدة لأوباما ومثلها لكهربا بينما جاءت فرصة الداخلية من رأسية لإيشا تصدى لها دفاع الفريق الأبيض وأبعدها إلى منتصف الملعب.