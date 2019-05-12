شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عماد السيد يعود لحراسة مرمى الزمالك بعد غياب 103يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره الداخلية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

دفع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بعماد السيد، فى التشكيل الأساسى للأبيض لحراسة مرمى الفريق أمام الداخلية، لتجهيزه جيدًا لمواجهة الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، المحدد لها يوم 19 مايو الجارى.

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وجاء ذلك بعدما باتت مشاركته مؤكدة أمام الفريق المغربى بعد تأكد غياب محمود جنش، حارس الفريق، بعد تعرضه للطرد فى مباراة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، لذا فضل جروس الاعتماد على عماد السيد أمام الداخلية فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة نهضة البركان، بعد تأجيل مباراة الأبيض والإنتاج الحربى، التى كان محدد لها يوم الأربعاء المقبل.

وتعود أخر مشاركة لعماد السيد لحراسة مرمى الزمالك أساسيًا أمام مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 29 يناير الماضى، أى منذ 103 يومًا، وانتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.