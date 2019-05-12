شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. عودة ثنائية عبد الغنى وعبد السلام لقيادة دفاع الزمالك بعد غياب 135 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره الداخلية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على صدارة ترتيب الدورى، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فيما يحاول الداخلية النجاة من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، برصيد 27 نقطة.

وأعاد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، ثنائية محمد عبدالغنى ومحمد عبد السلام، لقيادة خط الدفاع من جديد، وذلك فى ظل إصابة محمود حمدى "الونش" فى الأنف حيث فضل جروس استبعاده من القائمة النهائية للمباراة بينما يغيب محمود علاء للإيقاف.

وبهذا يعود الثنائى عبدالغنى وعبدالسلام لقيادة قلب دفاع الزمالك بعد غياب 135 يومًا منذ أن شارك الثنائى سويًا فى قلب دفاع الأبيض فى مباراة بتروجت، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 28 ديسمبر الماضى، وفاز الأبيض بهدفين دون رد.

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وشارك محمد عبدالسلام، كظهير أيمن للزمالك مع محمد عبدالغنى، أيضًا فى العديد من المباريات وكان أخرها مباراة وادى دجلة التى جمعت الفريقين فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما قاد عبدالسلام الجبهة اليمنى بدلا من التونسى حمدى النقاز الذى غاب عن الفريق للإيقاف ولكن عودتهما لقيادة قلب خط الدفاع سويا تأتى بعد 135 يوم.