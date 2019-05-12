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محمود علاء يدعم الزمالك أمام الداخلية من مقصورة بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد محمود علاء مدافع الزمالك فى مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الداخلية المقامة حاليا في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويغيب محمود علاء عن مباراة فريقه اليوم في الدوري بسبب الإيقاف لحصوله على الانذار الثالث في مباراة دجلة الأخيرة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة في حين يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

 

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