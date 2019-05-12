Zamalek Today بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم  يلا شوت KORA STAR مشاهدة...

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انطلاق مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز

بداية الشوط الاول

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الدقيقه 18 الهدف الاول للزمالك محمود كهربا يسحله

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