يلا أون سبورت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع لايف  ماتش الزمالك اليوم في...

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د8 : أول كرة خطيرة لنادي الزمالك علي مرمي الداخلية لكن تسديدة كهربا تصل ضعيفه إلي الحارس محمد صبحي الداخلية : 0 الزمالك : 0

د16 : خطا في مكان رائع لنادي الزمالك بعدر عرقلة محمود عبد العزيز من محمود شديد الذي حصل علي كارت أصفر

د18 : جوووووووووول محمود كهربا يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك عن طريق ركلة حرة رائعة الداخلية : 0 الزمالك : 1

د20 : كارت أصفر ثاني للاعبي الداخليه من نصيب إبراهيم أبو اليزيد

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التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الداخلية

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