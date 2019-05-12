الأهلي يصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على سموحة

أصدر مسئولو النادي الأهلي، اليوم الأحد، قراراً بصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، وذلك عقب فوزهم على فريق سموحة، أمس السبت، بهدف نظيف مقابل لاشيء،حيث أقيمت المباراة على استاد بتروسبورت، وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري العام المصري.

ويرجع أن السبب وراء صرف مسئولي النادي الأهلي هذه المكافأة سريعاً للاعبين هو من أجل تحفيزهم في هذه المرحلة الفاصلة في بطولة الدوري العام المصري، حيث يسعي الأهلى إلى الفوز ببطولة الدوري وجمع النقاط في جميع المباريات المتبقية له ، وخاصةً مع قرب انتهاء هذه البطولة.